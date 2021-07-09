Мясников удивился рекомендации избегать секса после вакцинации

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал рекомендации и запреты для граждан, привитых от коронавируса.

Как отметил доктор, врачи, а также должностные лица устраивают «парад глупых непрофессиональных рекомендаций»‎. Так, например, Мясников отметил, что алкоголем, действительно, злоупотреблять не стоит, а курение имеет долговременные последствия, но на вакцинацию сиюминутно никак не влияет.

«А секс тут при чем?! Не мочить почему? Нет, если три дня не мыться, то и секса с тобой никто не захочет!» - написал медик в своем Telegram.

Подобные советы, по словам Мясникова, только ухудшают отношение населения к вакцинации.

«При том, что дают их медики, а то и должностные лица», - обратил внимание врач.

Ранее заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер порекомендовал не заниматься сексом после вакцинации от коронавируса, поскольку, как он отметил, повышенные нагрузки после прививки могут нанести вред.