В России появились новые схемы мошенничества с «бонусами за вакцинацию»

В ряде российских банков обнаружили новую схему мошенничества при вакцинации от коронавируса. Правонарушители публикуют в Сети объявления о начислении бонусов за сделанную прививку.

Мошенники распространяют объявления о бонусах в размере пяти тысяч рублей, которые якобы выплачиваются клиентам банковской организации в случае вакцинации. В объявлениях уточняется, что эти бонусы действуют для некоторых категорий граждан от новой коронавирусной инфекции.

При переходе по ссылке пользователи попадают на страничку со сбором персональных данных. Введенные сведения, в том числе ФИО, номер телефона и информация о банковской карте, затем переправляются злоумышленникам.

Как сообщает РБК, подобные схемы выявили в Газпромбанке, ВТБ и «Лаборатории Касперского». Объявления о фальшивых бонусах за вакцинацию распространяются через соцсети и мессенджеры.

Эксперты призывают население проявлять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников.