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«Тюремный сертификат»: как злоумышленники пытаются заработать на вакцинации

Кира Карон
Алексей Дегтярев
Константин Худолеев
21:53 08.07.2021
В столице полицейские с поличным взяли организатора целой сети распространения поддельных справок. Дело поставлено на поток.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jdidi wassim Keystone Press Agency Globallookpress
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Мошенники подстроились под актуальные события последних месяцев и теперь подделывают и QR-коды. Теперь черно-белый штрих-код некоторые пытаются получить в обход закона.

Программу вакцинации в отдельно взятой поликлинике в Калининграде чуть было «не слили в канализацию». Спрос на прививки возрос, нашлись и те, кто хотел получить заветный сертификат не подставляя плечо. Задержанная полицией, даже не медсестра, администратор лечебного учреждения.

Она проводила вакцинацию без уколов, вакцину сливала в раковину, а в документах проводила, что люди привились. Лжевакцинацию прошли почти полтора десятка пациентов, и в отличие от обычной прививки, для них это было не бесплатно.

В Бурятии задержали водителя. Проезд на посту только по QR-коду. Автомобилист изготовил справку себе сам, только не учел, что его творение не сможет пройти даже элементарный контроль.

В столице полицейские с поличным взяли организатора целой сети распространения поддельных справок. Дело поставлено на поток.

 
«Обнаружено 20 конвертов с сертификатами о вакцинации, по результатам экспертизы, все признаны поддельными», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
 

Объявлений о продаже сертификатов и QR-кодов в Интернете много. Чтобы купить фальшивку, достаточно просто написать в мессенджере. Вот только убедиться в качестве подделки заранее точно не получится бесплатно.

Как правило, злоумышленники охотятся на личные данные жертв. Специалисты по компьютерной безопасности показывают, как можно сгенерировать графический код за считанные минуты.

Ответственность грозит не только тем, кто торгует подделками, но и покупает их. МВД заявило о первых уголовных делах в отношении тех, кто принес на работу купленный в Интернете сертификат о прививке.

«Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ по факту приобретения несуществующего QR-кода», - сообщил начальник управления организации дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов.

Поддельные сертификаты, разумеется, не делают иммунитет крепче. И их обладатели рискуют оказаться в реанимации. И даже, если обман будет раскрыт, с появлением таких случаев уже нельзя будет посчитать точное количество привитых. Поправка на тех, кто взломал систему, может дорого обойтись тем, кто добросовестно привился и с нетерпением ждет, когда все ограничения наложенные пандемией наконец останутся в прошлом.

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