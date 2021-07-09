Обнаружен «черный ящик» разбившегося на Камчатке Ан-26
Днем ранее спасатели достигли места крушения самолета.
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Спасатели обнаружили один из «черных ящиков» разбившегося на Камчатке легкомоторного самолета Ан-26.
Днем ранее работники экстренных служб добрались до места крушения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на их представителя.
Напомним, самолет Ан-26 направлялся из Петропавловска-Камчатского в Палану, но не достиг пункта назначения, потерпев крушение всего за несколько километров до него. Обломки самолета были обнаружены на скале и на берегу моря.