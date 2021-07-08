Транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma направился в Черное море

Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США направился в Черное море. Об этом сообщил шестой флот ВМС Соединенных Штатов.

Как отмечается в сообщении в Twtitter, корабль следует в северном направлении в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по альянсу НАТО.

Шестой флот США проводит полный спектр военно-морских операций, зачастую вместе с союзниками, а также партнерами из других государственных ведомств.

Ранее, 7 июля, два российских истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота сопроводили патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8 Poseidon над Черным морем.