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Су-30 Черноморского флота сопроводили самолет-разведчик ВМС США

Андрей Аркадьев
11:56 07.07.2021
Полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Два российских истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота сопроводили патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8 Poseidon над Черным морем. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Иностранный самолет приближался к государственной границе России. После разворота Boeing P-8 Poseidon от границ РФ российские истребители вернулись на аэропорт базирования.

Полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы удалось не допустить.

Су-30 - двухместный многоцелевой истребитель. Создан на базе учебно-боевой модификации Су-27УБ путем глубокой модернизации.

Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой. При этом наличие одного такого самолета давало колоссальное преимущество, а кроме того, позволяло исключить самолет ДРЛО из боевых порядков. Первый полет истребитель совершил в 1989 году, а в 1992 году начато его серийное производство.

Боевая нагрузка самолета - около 10 тонн. Способен наносить удары по воздушным, надводным и наземным целям. Несет модули РЭБ, которые могут подавлять радары как средств ПВО, так и самолетов.

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