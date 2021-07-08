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Предполагаемых убийц президента Гаити задержала полиция

Валентина Пескова
03:25 08.07.2021
Глава Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на резиденцию главы государства.
Предполагаемых убийц президента Гаити задержала полиция
© Фото: Jean Marc Herve Abelard ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Национальная полиция Гаити задержала предполагаемых убийц президента страны Жовенеля Моиза. Об этом сообщил госсекретарь республики Франц Экзантюс.

«Предполагаемые убийцы президента задержаны Национальной полицией сегодня около 18.00 (01.00 по московскому времени)», - говорится в Twitter.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь с 6 на 7 июля. Во время нападения также была ранена и доставлена в госпиталь первая леди страны Мартин Моиз.

Временные обязанности главы государства сейчас перешли к премьер-министру страны Клоду Жозефу, который призвал население к спокойствию и заверил, что «ситуация в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити». В республике также введено военное положение на 15 дней.

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