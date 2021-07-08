Предполагаемых убийц президента Гаити задержала полиция
Национальная полиция Гаити задержала предполагаемых убийц президента страны Жовенеля Моиза. Об этом сообщил госсекретарь республики Франц Экзантюс.
«Предполагаемые убийцы президента задержаны Национальной полицией сегодня около 18.00 (01.00 по московскому времени)», - говорится в Twitter.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь с 6 на 7 июля. Во время нападения также была ранена и доставлена в госпиталь первая леди страны Мартин Моиз.
Временные обязанности главы государства сейчас перешли к премьер-министру страны Клоду Жозефу, который призвал население к спокойствию и заверил, что «ситуация в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити». В республике также введено военное положение на 15 дней.