В Токио вводится режим ЧС из-за COVID-19, который охватит период Олимпиады
Летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии с 23 июля по 8 августа, а ограничения вводятся с 12 июля и продлятся до 22 августа.
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Правительство Японии намерено ввести в Токио режим чрезвычайной ситуации в связи с тенденцией к увеличению количества заражений инфекцией коронавируса. Как стало известно от министра по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура, в Токио быстро распространяется штамм «дельта».
«Сейчас наступает летний сезон, когда возрастает активность населения. Для сдерживания инфекции и защиты системы здравоохранения мы вводим режим ЧС с 12 июля по 22 августа», - сказал Нисимура.
Таким образом ограничения будут действовать в Токио как раз во время проведения летних Олимпийских игр. Они будут проходить в японской столице с 23 июля по 8 августа.