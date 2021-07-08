В Токио вводится режим ЧС из-за COVID-19, который охватит период Олимпиады

Правительство Японии намерено ввести в Токио режим чрезвычайной ситуации в связи с тенденцией к увеличению количества заражений инфекцией коронавируса. Как стало известно от министра по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура, в Токио быстро распространяется штамм «дельта».

«Сейчас наступает летний сезон, когда возрастает активность населения. Для сдерживания инфекции и защиты системы здравоохранения мы вводим режим ЧС с 12 июля по 22 августа», - сказал Нисимура.

Таким образом ограничения будут действовать в Токио как раз во время проведения летних Олимпийских игр. Они будут проходить в японской столице с 23 июля по 8 августа.