Путин назвал важной мировой победой проведение Олимпиады в Токио

Российский президент Владимир Путин назвал победой для мирового сообщества летнюю Олимпиаду в Токио, проведение которой запланировано в условиях пандемии коронавируса. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с российской сборной в Кремле.

«То, что в таких, крайне непростых, прямо скажем, условиях главный спортивный праздник планеты все же состоится, можно считать важной общей победой мировой олимпийской семьи», - подчеркнул президент.

Путин также попросил всех россиян, которые отправятся на Олимпиаду, неукоснительно соблюдать антиковидные требования, и выразил уверенность в том, что организатор со своей стороны сделает все, что уберечь участников спортивного состязания. Президент пожелал спортсменам удачи, подчеркнув, что вся страна будет болеть за своих олимпийцев.

«В предстоящих испытаниях на олимпийских аренах с вами душой, теплом своих сердец - говорю это без всякого преувеличения - будет вся наша страна, вся Россия. Будем за вас болеть», - отметил глава государства.

Он добавил, что российским атлетам, которые поедут на Олимпиаду, будет оказана дипломатическая и юридическая поддержка для защиты их прав и интересов от любого произвола, потому что тема политизации спорта до сих пор остается актуальной.