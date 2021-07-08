Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Завершена спасательная операция на месте обрушения дома во Флориде

Валентина Пескова
03:08 08.07.2021
Спасатели извлекли из-под завалов еще восемь тел погибших, таким образом число жертв трагедии возросло до 54.
Завершена спасательная операция на месте обрушения дома во Флориде
© Фото: mpi04 Media Punch via www.imago Globallookpress
Читайте нас на:

Спасатели сообщили, что на месте обрушения дома в американском городе Серфсайд в штате Флорида больше не рассчитывают найти выживших людей. Таким образом, спасательную операцию решено прекратить и начать поиск тел погибших.

Об этом сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава, отметив, что «на протяжении 14 дней спасатели делали все возможное, чтобы найти выживших», однако их усилия не увенчались успехом.

«К великому сожалению, сегодня днем мы приняли крайне тяжелое решение о том, чтобы прекратить спасательную операцию и приступить к поиску тел погибших», - указала она.

Родственников пропавших людей о завершении спасательных работ предупредили заранее.

Позже глава округа сообщила, что спасатели обнаружили еще восемь тел погибших на месте обрушения дома в Майами, таким образом число жертв возросло до 54. Из них опознаны пока только 33 жертвы. Судьба еще 86 человек остается неизвестной.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.