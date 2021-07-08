Завершена спасательная операция на месте обрушения дома во Флориде

Спасатели сообщили, что на месте обрушения дома в американском городе Серфсайд в штате Флорида больше не рассчитывают найти выживших людей. Таким образом, спасательную операцию решено прекратить и начать поиск тел погибших.

Об этом сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава, отметив, что «на протяжении 14 дней спасатели делали все возможное, чтобы найти выживших», однако их усилия не увенчались успехом.

«К великому сожалению, сегодня днем мы приняли крайне тяжелое решение о том, чтобы прекратить спасательную операцию и приступить к поиску тел погибших», - указала она.

Родственников пропавших людей о завершении спасательных работ предупредили заранее.

Позже глава округа сообщила, что спасатели обнаружили еще восемь тел погибших на месте обрушения дома в Майами, таким образом число жертв возросло до 54. Из них опознаны пока только 33 жертвы. Судьба еще 86 человек остается неизвестной.