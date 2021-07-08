Попова заявила об отсутствии необходимости введения локдауна в РФ
Анна Попова не видит нужды ужесточать ранее введенные ограничительные меры из-за COVID-19.
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На данный момент в России нет необходимости вводить локдаун или ужесточать действующие антиковидные правила. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Сегодня каких-то угроз и рисков, которые говорили бы о том, что нам нужно вводить локдаун или какие-то более жесткие меры ограничений, сегодня такой необходимости нет», - сказала Попова в интервью телеканалу «Россия 1».
Также Попова сообщила, что в Москве отмечается определенная стабилизация ситуации с COVID-19. По ее словам, сказываются введенные ограничения и интенсивная вакцинация.