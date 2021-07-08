Попова заявила об отсутствии необходимости введения локдауна в РФ

На данный момент в России нет необходимости вводить локдаун или ужесточать действующие антиковидные правила. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня каких-то угроз и рисков, которые говорили бы о том, что нам нужно вводить локдаун или какие-то более жесткие меры ограничений, сегодня такой необходимости нет», - сказала Попова в интервью телеканалу «Россия 1».

Также Попова сообщила, что в Москве отмечается определенная стабилизация ситуации с COVID-19. По ее словам, сказываются введенные ограничения и интенсивная вакцинация.