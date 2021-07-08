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СМИ: подтверждена официальная встреча Лаврова и Керри на следующей неделе в Москве

Кира Карон
20:46 08.07.2021
В МИД РФ подтвердили встречу Лаврора и Керри.
СМИ: подтверждена официальная встреча Лаврова и Керри на следующей неделе в Москве
© Фото: Xu Jinquan ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Встреча главы российского дипведомства Сергея Лаврова со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри, по данным СМИ, подтверждена. Встреча состоится в Москве на следующей неделе.

«Информацию подтверждаем», - сообщил собеседник агентства ТАСС.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонной беседы обсудил со спецпредставителем президента США Джоном Керри климатическую проблематику. Во время разговора стороны договорились продолжать интенсивные двусторонние контакты.

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