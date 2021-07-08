В стране и мире СМИ: подтверждена официальная встреча Лаврова и Керри на следующей неделе в Москве Кира Карон В МИД РФ подтвердили встречу Лаврора и Керри. © Фото: Xu Jinquan ZUMAPRESS.com Globallookpress Читайте нас на: Встреча главы российского дипведомства Сергея Лаврова со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри, по данным СМИ, подтверждена. Встреча состоится в Москве на следующей неделе. «Информацию подтверждаем», - сообщил собеседник агентства ТАСС. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонной беседы обсудил со спецпредставителем президента США Джоном Керри климатическую проблематику. Во время разговора стороны договорились продолжать интенсивные двусторонние контакты. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика