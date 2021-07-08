СМИ: подтверждена официальная встреча Лаврова и Керри на следующей неделе в Москве
В МИД РФ подтвердили встречу Лаврора и Керри.
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Встреча главы российского дипведомства Сергея Лаврова со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри, по данным СМИ, подтверждена. Встреча состоится в Москве на следующей неделе.
«Информацию подтверждаем», - сообщил собеседник агентства ТАСС.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонной беседы обсудил со спецпредставителем президента США Джоном Керри климатическую проблематику. Во время разговора стороны договорились продолжать интенсивные двусторонние контакты.