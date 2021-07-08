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В США пригрозили «разобраться с русскими хакерами», если этого не сделает РФ

Алексей Курильченко
20:40 08.07.2021
Джен Псаки заявила, что США могут сами заняться проблемой «русских хакеров», если потребуется.
В США пригрозили «разобраться с русскими хакерами», если этого не сделает РФ
© Фото: pixabay.com
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Если российская сторона не сможет решить проблему с хакерами, которые якобы угрожают американским предприятиям, то ими займутся в Вашингтоне. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что США продолжают контактировать по данному вопросу с российскими официальными лицами.

«Если российское руководство не сможет или не будет противодействовать криминальным элементам, проживающим в России, мы будем действовать», - заявила Псаки на брифинге.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что от США не поступало конкретного ответа на предложение всерьез заняться проблемой киберпреступлений. При этом Россию постоянно обвиняют в том, что она занимается «хакерством», подрывая интересы чуть ли не всех западных стран

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