В США пригрозили «разобраться с русскими хакерами», если этого не сделает РФ

Если российская сторона не сможет решить проблему с хакерами, которые якобы угрожают американским предприятиям, то ими займутся в Вашингтоне. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что США продолжают контактировать по данному вопросу с российскими официальными лицами.

«Если российское руководство не сможет или не будет противодействовать криминальным элементам, проживающим в России, мы будем действовать», - заявила Псаки на брифинге.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что от США не поступало конкретного ответа на предложение всерьез заняться проблемой киберпреступлений. При этом Россию постоянно обвиняют в том, что она занимается «хакерством», подрывая интересы чуть ли не всех западных стран