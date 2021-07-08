Лавров: конкретного ответа от США на предложение заняться проблемой киберпреступлений нет

Конкретного ответа от США на предложение всерьез заняться проблемой киберпреступлений пока нет, как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами Дальневосточного федерального университета.

Россию постоянно обвиняют в том, что она занимается «хакерством», подрывая интересы чуть ли не всех западных стран, однако решать вместе возникающие проблемы в данной сфере - никто не хочет, отметил глава МИД РФ.

«Пока на наши многочисленные предложения всерьез заняться совместной работой, чтобы не голословно, а предметно решать возникающие вопросы, заниматься реальными сложностями, пока конкретного ответа нет», - заявил Сергей Лавров.

Глава российского дипломатического ведомства также сообщил, что предстоящий саммит Россия-АСЕАН запланирован на октябрь 2021 года.