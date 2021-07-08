«Должен быть тренер из-за рубежа»: Игонин высказался о возможном приемнике Черчесова

Бывший российский футболист, полузащитник, вице-президент федерации футбола Ленинградской области Алексей Игонин прокомментировал «Звезде» решение РФС разорвать контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Нормальное и логичное решение. Здесь вариантов не так много. Каким образом сгладить обстановку, когда ощущения у болельщиков после этого турнира не самые приятные. В какой-то части пришлось пожертвовать главным тренером. С другой стороны, я думаю, что тех перемен, которые мы ждем, может дать только другой специалист», - сказал Игонин.

Бывший футболист также прокомментировал пресс-конференцию, на которой выступал Станислав Черчесов.

«Обычное поведение главного тренера. К нему нужно привыкнуть. Он таким образом реагирует на неудобные вопросы, и у него по большому счету есть свое мнение. Я не думаю, что пресс-конференция здесь является основной. Мы пока не видим, к сожалению, каким образом будет развиваться футбол. Изменения в любое случае должны были быть. Другому специалисту проще будет это сделать и он будет на это готов», - добавил эксперт.

По словам Игонина, у нового тренера не будет времени завоевывать доверие у футболистов, так как скоро начнется следующий розыгрыш.

«Нам нужно готовиться к чемпионату мира. Здесь завоевывать доверие у футболистов нет времени. Это должен быть тренер с большим именем и авторитетом, который неприкасаем еще до начала работы. Или же это должен быть тренер, у которого есть идеи. Может быть тренер не с большим именем, но тренер с новым современным подходом из молодых специалистов. Я думаю, что в любом случае это должен быть специалист из-за рубежа», - отметил Игонин.

Португальский футбольный тренер Виллаш-Боаш, как подчеркнул эксперт, попадает под категорию топ тренера.

«Виллаш-Боаш подходит под категорию топ тренера, который не будет тратить время на то, чтобы заявить о себе. Он имеет авторитет, почему бы и нет? Это тоже вариант», - заявил Игонин.

Он отметил, что на чемпионате сборная РФ играла на своем уровне.

«Мы можем вспомнить товарищеские матчи, неудачные матчи. А мы почему-то об этом сегодня не говорим, а у нас были невнятные результаты, невнятная игра. И если мы будем вспоминать чемпионат, то не для кого ни секрет, что мы прыгали выше головы. А на этом чемпионате мы играли именно на том уровне, на который мы были готовы. Ничего нового. Против нас играла Бельгия, Дания, ну и Финляндия, которую мы обыграли. Мы просто не смогли прыгнуть выше головы», - сказал эксперт.

Бывший футболист добавил, что другой тренер сгладит историю, как это произошло в других командах.

«Та же сборная Венгрии. Команды, которые играли в приятный, для болельщика, футбол не имевший результат. В этом компоненте мы могли прибавить. А в остальном - наш уровень футбола», - заключил Игонин.

Станислав Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года. Под его руководством российская команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира - 2018. Сегодня стало известно, что Российский футбольный союз расторг с тренером контракт, который действовал до лета 2022 года.