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Матыцин: нужно сформировать комплекс мер по созданию эффективной национальной системы развития футбола

Алексей Курильченко
19:13 08.07.2021
Министр спорта России заявил о необходимости анализа нынешней ситуации с российским футболом.
Матыцин: нужно сформировать комплекс мер по созданию эффективной национальной системы развития футбола
© Фото: pixabay.com
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Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал увольнение тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Глава спортивного ведомства заявил, что проблемы российского футбола стали очевидны и сообщил о необходимости анализа ситуации.

«Сейчас всем очевидно, что настал момент, когда российскому футболу нужны перемены. Наша общая цель - чтобы у России была сильная сборная по футболу. Для этого необходимо провести комплексный анализ проблем, накопившихся в российском футболе... Необходимо сформировать комплекс мер по созданию эффективной национальной системы развития футбола, где сборная команда является одним из главных звеньев», - цитирует слова министра пресс-служба ведомства.

Ранее актер театра и кино Михаил Боярский заявил, что в неудовлетворительном результате футболистов виноват не только тренер, но и сами игроки. Актер также усомнился, что у руководства РФС имеются кандидатуры на место Черчесова, поскольку наставники не готовы брать на себя ответственность за российский футбол.

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