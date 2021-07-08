Спорт Матыцин: нужно сформировать комплекс мер по созданию эффективной национальной системы развития футбола Алексей Курильченко Министр спорта России заявил о необходимости анализа нынешней ситуации с российским футболом. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал увольнение тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Глава спортивного ведомства заявил, что проблемы российского футбола стали очевидны и сообщил о необходимости анализа ситуации. «Сейчас всем очевидно, что настал момент, когда российскому футболу нужны перемены. Наша общая цель - чтобы у России была сильная сборная по футболу. Для этого необходимо провести комплексный анализ проблем, накопившихся в российском футболе... Необходимо сформировать комплекс мер по созданию эффективной национальной системы развития футбола, где сборная команда является одним из главных звеньев», - цитирует слова министра пресс-служба ведомства. Ранее актер театра и кино Михаил Боярский заявил, что в неудовлетворительном результате футболистов виноват не только тренер, но и сами игроки. Актер также усомнился, что у руководства РФС имеются кандидатуры на место Черчесова, поскольку наставники не готовы брать на себя ответственность за российский футбол. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика