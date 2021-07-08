Матыцин: нужно сформировать комплекс мер по созданию эффективной национальной системы развития футбола
Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал увольнение тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Глава спортивного ведомства заявил, что проблемы российского футбола стали очевидны и сообщил о необходимости анализа ситуации.
«Сейчас всем очевидно, что настал момент, когда российскому футболу нужны перемены. Наша общая цель - чтобы у России была сильная сборная по футболу. Для этого необходимо провести комплексный анализ проблем, накопившихся в российском футболе... Необходимо сформировать комплекс мер по созданию эффективной национальной системы развития футбола, где сборная команда является одним из главных звеньев», - цитирует слова министра пресс-служба ведомства.
Ранее актер театра и кино Михаил Боярский заявил, что в неудовлетворительном результате футболистов виноват не только тренер, но и сами игроки. Актер также усомнился, что у руководства РФС имеются кандидатуры на место Черчесова, поскольку наставники не готовы брать на себя ответственность за российский футбол.