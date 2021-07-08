Путин проехал на машине на новом участке ЦКАД
Президент России совершил первую поездку по новому участку ЦКАД.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Президент России Владимир Путин проехал на машине по финальному участку Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Таким образом глава государства объявил об открытии движения по трассе.
«Я обратил внимание, стыки все-таки немножко чувствуются», - отметил Путин.
Представительница «Автодора» отметила, что это свойственно для всех дорог мира и трасса соответствует всем мировым стандартам.
Новая трасса проходит по территории Подмосковья в 50 километрах от МКАД и пересекает 13 федеральных дорог, разгружая столичные улицы от транзитного транспорта.