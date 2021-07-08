Хуснуллин сообщил сроки продления трассы M-12 до Тюмени и Челябинска

В 2024 году планируется завершить продление трассы M-12 Москва - Казань до Тюмени и Челябинска. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе встречи с журналистами на открытии заключительного участка ЦКАД.

«Вот эта наша слаженная работа позволяет нам сказать, что мы в 2024 году дойдем и до Екатеринбурга, и до Тюмени, и до Челябинска. То есть мы дойдем уже в 2024 году, причем я считаю, что надо уже к сентябрю заканчивать, когда идет сезон», - заявил вице-премьер.

Сегодня, 8 июля, Владимир Путин ввел в эксплуатацию Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД). Глава государства посетил Центральный пункт управления и запустил движение по последнему участку трассы.