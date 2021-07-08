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«Трудно будет создать команду»: Ринат Дасаев о судьбе сборной РФ после ухода Черчесова

Алексей Курильченко
17:37 08.07.2021
Советский футбольный вратарь Ринат Дасаев прокомментировал увольнение Станислава Черчесова.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Обладатель приза «Лучший вратарь мира», экс-футболист Ринат Дасаев прокомментировал уход Станислава Черчесова с должности тренера сборной РФ. По его словам, новому тренеру команды придется нелегко, так как ему придется искать игроков, способных играть на одном уровне со сборными других стран.

«Кто бы ни пришел, трудно будет создать команду. Хотелось бы, чтобы все получилось, но я считаю, что пока мы не сделаем потолок заработной платы и лимит легионеров, у нас ничего не получится. Черчесов очень добросовестный, хороший тренер. Но РФС уже принял решение. Станислав взял в сборную тех игроков, которые считаются лучшими - у него есть обойма из 20 человек - больше нет никого, выбора нет», - рассказал спортсмен.

Дасаев предположил, что должность тренера могли бы занять Юрий Семин, Валерий Карпин или Леонид Слуцкий - но по информации, который владеет спортсмен, они отказались.

Ранее в Российском футбольном союзе сообщили о расторжении контракта с тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым. Следующим этапом станут поиски специалиста на замену Черчесову.

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