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«Гибрид расизма»: Захарова о призыве Франции к ЕС о непризнании вакцин РФ и КНР

Кира Карон
17:28 08.07.2021
В МИД РФ прокомментировали высказывания госсекретаря по европейским делам при МИД Франции Клемана Бона.
«Гибрид расизма»: Захарова о призыве Франции к ЕС о непризнании вакцин РФ и КНР
© Фото: Пресс-служба МИД РФ, РИА Новости
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания госсекретаря по европейским делам при МИД Франции Клемана Бона, который призывал страны ЕС не признавать российские и китайские вакцины от COVID-19.

«Неприемлемые высказывания! Это гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма: целым народам отказывают в равных правах и возможностях, делая это вопреки законам, этике и морали, толкая мир к конфронтации в тот момент, когда он проходит тяжелейшие испытания пандемией», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

По мнению Захаровой, особенно поражает хладнокровие, цинизм и жестокость, с которыми западные страны в период борьбы человечества с эпидемией, перечеркивая свои же собственные гуманистические идеалы, борются за прибыль, не задумываясь о судьбах миллионов жителей нашей планеты.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что необходим диалог России и ЕС. Дмитрий Песков напомнил, что страны Прибалтики, размещая у себя американские истребители, еще больше нагнетают и без того непростую политическую обстановку.

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