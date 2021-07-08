«Гибрид расизма»: Захарова о призыве Франции к ЕС о непризнании вакцин РФ и КНР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания госсекретаря по европейским делам при МИД Франции Клемана Бона, который призывал страны ЕС не признавать российские и китайские вакцины от COVID-19.

«Неприемлемые высказывания! Это гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма: целым народам отказывают в равных правах и возможностях, делая это вопреки законам, этике и морали, толкая мир к конфронтации в тот момент, когда он проходит тяжелейшие испытания пандемией», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

По мнению Захаровой, особенно поражает хладнокровие, цинизм и жестокость, с которыми западные страны в период борьбы человечества с эпидемией, перечеркивая свои же собственные гуманистические идеалы, борются за прибыль, не задумываясь о судьбах миллионов жителей нашей планеты.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что необходим диалог России и ЕС. Дмитрий Песков напомнил, что страны Прибалтики, размещая у себя американские истребители, еще больше нагнетают и без того непростую политическую обстановку.