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УЕФА открыл против сборной Англии дело по трем пунктам

Кира Карон
16:14 08.07.2021
За использование английскими фанатами лазерной указки УЕФА открыл дело против сборной Англии.
УЕФА открыл против сборной Англии дело по трем пунктам
© Фото: Frank Hoermann, Sven Simon, Globallookpress
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Во вчерашнем полуфинале Евро-2020 с англичанами вратаря датской сборной Каспера Шмейхеля пытались ослепить лазерной указкой. Шмейхель справился с ударом соперника, но отбил мяч перед собой и пропустил с добивания.

В связи с этим УЕФА расследует три пункта обвинений в адрес английской сборной из-за их болельщиков: использование лазерной указки, поведение болельщиков во время исполнения гимна Дании и зажигание болельщиками файеров.

Ранее футболисты сборной Англии в рамках полуфинального матча Евро-2020 одолели соперников из Дании и вышли в финал турнира. Игра закончилась со счетом 2:1.

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