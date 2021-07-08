УЕФА открыл против сборной Англии дело по трем пунктам

Во вчерашнем полуфинале Евро-2020 с англичанами вратаря датской сборной Каспера Шмейхеля пытались ослепить лазерной указкой. Шмейхель справился с ударом соперника, но отбил мяч перед собой и пропустил с добивания.

В связи с этим УЕФА расследует три пункта обвинений в адрес английской сборной из-за их болельщиков: использование лазерной указки, поведение болельщиков во время исполнения гимна Дании и зажигание болельщиками файеров.

Ранее футболисты сборной Англии в рамках полуфинального матча Евро-2020 одолели соперников из Дании и вышли в финал турнира. Игра закончилась со счетом 2:1.