Спорт Сборная Англии обыграла команду Дании и вышла в финал Евро-2020 Кирилл Васин В финальном матче Евро-2020 встретятся сборные Англии и Италии. © Фото: Paul Chesterton via www.imago-imwww.imago-images.de Globallookpress Читайте нас на: Футболисты сборной Англии в рамках полуфинального матча Евро-2020 одолели соперников из Дании и вышли в финал турнира. Игра закончилась со счетом 2:1. Счет в матче открыл датчанин Миккель Дамсгор точным ударом со штрафного. Равновесие в поединке было восстановлено благодаря автоголу игрока сборной Дании Симона Кьера. Основное время матча завершилось вничью, но англичане смогли забить решающий гол в дополнительном тайме. Отличился нападающий Гарри Кейн. Таким образом, в финальном матче Евро-2020 встретятся сборные Англии и Италии, которая смогла обыграть в полуфинале испанцев в серии пенальти. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика