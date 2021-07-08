Полет двух Су-24 Балтфлота не нарушал границ других государств

В Минобороны России прокомментировали информацию в средствах массовой информации относительно сопровождения иностранными самолетами российских Су-24 над Балтийским морем.

Сегодня два бомбардировщика Су-24 морской авиации Балтфлота выполняли плановый учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Балтийского моря.

Этот полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Границы других государств эти самолеты не нарушали.

Ранее сообщалось, что пресс-конференция на базе НАТО в литовском городе Шяуляй была прервана из-за необходимости поднять в воздух самолеты Eurofighter.