Полет двух Су-24 Балтфлота не нарушал границ других государств
В Минобороны России прокомментировали информацию в средствах массовой информации относительно сопровождения иностранными самолетами российских Су-24 над Балтийским морем.
© Фото: Минобороны России
В Минобороны России прокомментировали информацию в средствах массовой информации относительно сопровождения иностранными самолетами российских Су-24 над Балтийским морем.
Сегодня два бомбардировщика Су-24 морской авиации Балтфлота выполняли плановый учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Балтийского моря.
Этот полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Границы других государств эти самолеты не нарушали.
Ранее сообщалось, что пресс-конференция на базе НАТО в литовском городе Шяуляй была прервана из-за необходимости поднять в воздух самолеты Eurofighter.