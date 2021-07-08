Пресс-конференция на базе НАТО была прервана из-за воздушной тревоги

Во время пресс-конференции на базе НАТО возле города Шяуляй, с участием президента Литвы Гитанаса Науседы и премьера Испании Педро Санчеза, прозвучала воздушная тревога. Экипажи самолетов Eurofighter, стоявших позади политиков, начали подготовку к взлету - конференцию пришлось прервать.

Как сообщает издание El Pais, со ссылкой на правительственный источник, тревога не была учебной. Однако пресс-конференция продолжилась спустя 25 минут.

«Этот случай показывает важность нашего присутствия здесь», - прокомментировал произошедшее Санчез.

Ранее Гитанас Науседа заявил, что лидеры Евросоюза не приняли идею о проведении совместного с Российской Федерацией саммита. Глава государства также добавил, что взаимоотношения с Россией в настоящее время находятся не на самом высоком уровне.