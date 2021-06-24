Трехэтажный склад загорелся на юге Москвы

В южной части столицы на территории склада замечено возгорание в ночь на 24 июня. Инцидент произошел в трехэтажном здании по адресу улица Промышленная, 11а.

К настоящему моменту площадь распространения огня составляет около 600 квадратных метров. На месте раздаются звуки, похожие на хлопки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Открытое горение зафиксировано на втором этаже строения. На данный момент над ликвидацией пожара работают пожарно-спасательные подразделения Москвы.