На Ямале потерпел крушение легкомоторный самолет с двумя людьми на борту

На Ямале потерпел крушение легкомоторный самолет, проводивший наблюдение за ситуацией с лесными пожарами в регионе. Как сообщает региональный МЧС, на место происшествия вылетели спасатели. На борту потерпевшего крушение самолета находились два человека - точных данных об их состоянии нет, однако один из членов экипажа подал сигнал о бедствии.

«На территории ЯНАО, Красноселькупского района пропал с радаров частный двухместный самолет, вылетевший в 10:00 (мск) из села Толька для мониторинга лесопожарной обстановки. Из г. Нижневартовск, вылетел самолет АН-26 для поиска и уточнения информации, на борту находятся спасатели. При подлете к месту обнаружен пропавший борт, самолет дымит, около него человек подает сигналы рукой», - говорится в сообщении.

Ранее, в районе населенного пункта Тураево в Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. По предварительным данным, ЧП произошло в лесополосе. В результате инцидента два человека пострадали.