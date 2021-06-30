Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Московской области

В районе населенного пункта Тураево в Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. По предварительным данным, ЧП произошло в лесополосе. В результате инцидента два человека пострадали.

«В лесном массиве в районе поселка Тураево городского округа Лыткарино жесткую посадку совершил легкомоторный самолет. Информация сейчас уточняется. Двое пострадавших, пожара и погибших нет», - сообщили «Звезде» в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Сейчас в район инцидента направляются силы и средства регионального главка МЧС. Информация о происшествии уточняется.