ЕС предложил России присоединиться к европейской системе COVID-сертификатов

Посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил, что Брюссель предложил российскому Минздраву присоединиться к европейской системе COVID-сертификатов, которая была запущена 1 июля. Данный сертификат выдается прошедшим вакцинацию от коронавируса, переболевшим и сдавшим отрицательный ПЦР-тест.

«Мы предложили (Минздраву РФ - прим. ред.) провести такие дискуссии, и если они будут успешными, они снизят число проблем, с которыми сталкиваются сейчас путешественники», - сообщил дипломат в ходе брифинга по случаю начала председательства Словении в Совете ЕС.

Эдерер отметил, что европейское законодательство позволяет признавать аналогичные документы о вакцинации, выданные в других странах.

В России, в частности в Московской области, действует система QR-кодов для имеющих защиту от COVID-19. Электронный документ используется для посещения различных заведений, а также путешествий по стране.