Президент Литвы заявил об отказе лидеров ЕС от идеи общего саммита с Россией

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что лидеры Евросоюза не приняли идею о проведении совместного с Российской Федерацией саммита. Глава государства также добавил, что взаимоотношения с Россией в настоящее время находятся не на самом высоком уровне.

«Мы видим, как наши отношения с Россией ухудшаются», -обозначил Науседа.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что лидер Германии Ангела Меркель выступила с инициативой совместного саммита с РФ, которую затем поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Следующим шагом предполагалось выяснить, готовы ли к подобному взаимодействию все члены ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц выдвинул идею о необходимости реализации диалога всех стран Европейского союза с Россией. Он посчитал, что подобные изменения в мировой политике могут положительно сказаться на ЕС и привести к укреплению объединения.