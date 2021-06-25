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Президент Литвы заявил об отказе лидеров ЕС от идеи общего саммита с Россией

Анна Берестовая
04:14 25.06.2021
Глава Литвы Гитанас Науседа сообщил о несогласии лидеров Евросоюза с идеей совместного саммита с РФ.
Президент Литвы заявил об отказе лидеров ЕС от идеи общего саммита с Россией
© Фото: pixabay.com
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Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что лидеры Евросоюза не приняли идею о проведении совместного с Российской Федерацией саммита. Глава государства также добавил, что взаимоотношения с Россией в настоящее время находятся не на самом высоком уровне.

«Мы видим, как наши отношения с Россией ухудшаются», -обозначил Науседа.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что лидер Германии Ангела Меркель выступила с инициативой совместного саммита с РФ, которую затем поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Следующим шагом предполагалось выяснить, готовы ли к подобному взаимодействию все члены ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц выдвинул идею о необходимости реализации диалога всех стран Европейского союза с Россией. Он посчитал, что подобные изменения в мировой политике могут положительно сказаться на ЕС и привести к укреплению объединения.

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