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Названа причина взрыва в порту Дубая

Валентина Пескова
01:04 08.07.2021
Взрыв прогремел вечером 7 июля в одном из контейнеров на торговом судне, пришвартованном в гавани порта Джабаль-Али в Дубае в ОАЭ.
Названа причина взрыва в порту Дубая
© Фото: @Internl_Leaks Twitter
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Во взорвавшемся в порту Дубая контейнере находились легковоспламеняющиеся вещества и материалы, из-за чего при перевозке произошел взрыв. Об этом сообщила официальный представитель властей эмирата Мона аль-Марри.

Как отметила представитель правительства, экипаж контейнеровоза был своевременно эвакуирован. Подтверждено, что «погибших и пострадавших в результате взрыва и последующего пожара нет», передает телеканал Al Arabiya.

В настоящее время огонь локализован, пожарные производят проливку судна для его охлаждения, добавила аль-Марри.

Сильный взрыв в гавани порта Джабаль-Али в Дубае прогремел вечером 7 июля в одном из контейнеров на пришвартованном торговом судне. Звук от взрыва был слышен во всем городе. Сейчас порт продолжает работать в обычном режиме.

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