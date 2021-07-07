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СМИ: в порту Джебель-Али в Дубае прозвучал сильный взрыв

Кирилл Васин
23:10 07.07.2021
Данных о возможных пострадавших и погибших пока не поступало.
© Видео: @Internl_Leaks, Twitter © Фото: @Internl_Leaks Twitter
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Как сообщает Al Arabiya, в порту Джебель-Али в Дубае прозвучал сильный взрыв. По данным СМИ, взрыв произошел на корабле, стоящем на якоре у порта.

Данных о возможных пострадавших и погибших пока не поступало.

После взрыва произошел пожар. На место направлены пожарные расчеты. По предварительным данным, речь может идти о ЧП на нефтяном танкере. Дальнейшие подробности инцидента выясняются.

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