СМИ: в порту Джебель-Али в Дубае прозвучал сильный взрыв

Как сообщает Al Arabiya, в порту Джебель-Али в Дубае прозвучал сильный взрыв. По данным СМИ, взрыв произошел на корабле, стоящем на якоре у порта.

Данных о возможных пострадавших и погибших пока не поступало.

После взрыва произошел пожар. На место направлены пожарные расчеты. По предварительным данным, речь может идти о ЧП на нефтяном танкере. Дальнейшие подробности инцидента выясняются.