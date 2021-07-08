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Небеса под защитой: как прошли испытания ЗРС С-500 «Прометей»

Андрей Аркадьев
13:11 08.07.2021
С-500 предназначен для уничтожения баллистических ракет средней дальности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Перспективная система ПВО С-500 прошла успешные испытания с боевыми пусками, ожидается ее поставка в войска. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что новейший комплекс способен уничтожать гиперзвуковые летательные аппараты. И как раз сегодня зенитно-ракетным войскам ВКС исполняется 61 год.

Сейчас доля современной техники достигла 84%. На вооружении зенитчиков такое грозное оружие, как комплексы С-400, С-300 и ракетно-пушечный «Панцирь-С». Также в войска поступают новейшие С-350 «Витязь».

С-500 «Прометей» - российский зенитный ракетный комплекс. Его предполагается использовать для борьбы с баллистическими ракетами как большой, так и средней дальности, а также с авиацией противника.

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