Небеса под защитой: как прошли испытания ЗРС С-500 «Прометей»

Перспективная система ПВО С-500 прошла успешные испытания с боевыми пусками, ожидается ее поставка в войска. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что новейший комплекс способен уничтожать гиперзвуковые летательные аппараты. И как раз сегодня зенитно-ракетным войскам ВКС исполняется 61 год.

Сейчас доля современной техники достигла 84%. На вооружении зенитчиков такое грозное оружие, как комплексы С-400, С-300 и ракетно-пушечный «Панцирь-С». Также в войска поступают новейшие С-350 «Витязь».

С-500 «Прометей» - российский зенитный ракетный комплекс. Его предполагается использовать для борьбы с баллистическими ракетами как большой, так и средней дальности, а также с авиацией противника.