Небеса под защитой: 61 год зенитные ракетные войска оберегают Россию

Сегодня, 8 июля, зенитные ракетные войска России (ЗРВ) отмечают 61 год со дня основания. ЗРВ предназначены для защиты объектов государственного и военного управления, группировок войск, важнейших промышленных и экономических центров от ударов средств воздушно-космического нападения противника. Войска выполняют задачи по уничтожению аэродинамических и баллистических целей, крылатых ракет, гиперзвуковых и других летательных аппаратов.

В этом году в зенитных ракетных войсках проведено более 30 мероприятий боевой подготовки, включая тактические учения с боевой стрельбой. В ходе этих мероприятий боевые расчеты отрабатывали приемы и способы ведения боевых действий по уничтожению условного воздушного противника и выполняли боевые пуски зенитными управляемыми ракетами по мишеням.

На вооружении подразделений ЗРВ ВКС состоят системы С-400 и С-300 различных модификаций, а также зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». Также в войска поступают новейшие комплексы С-350 «Витязь». В настоящее время доля современных образцов вооружения и техники в ЗРВ составляет более 84%.

В ближайшее время в состав ЗРВ ВКС планируются поставки перспективного комплекса С-500 «Прометей». Характеристики комплекса позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей еще и гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе. Это позволяет с уверенностью сказать, что аналогов подобной системы в мире не существует.

Готовят специалистов для зенитных ракетных войск ВКС Военная академия воздушно-космической обороны им.Г.К.Жукова и Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны. В этом году учебные заведения подготовили более 1000 специалистов ЗРВ, которые уже приступили к выполнению своих обязанностей.