В Кремле выразили уверенность в лоббистском характере запрета ЕС на российскую вакцину

В Кремле прокомментировали обстановку с признанием российской вакцины от коронавируса на территории Евросоюза. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, работа в данном направлении безостановочно продолжается, но она сложная и кропотливая.

«Все зависит от деталей, все зависит от условий. Главное - разговаривать, главное - начинать контакты в этой области», - сказал он, отвечая на вопрос о взаимном возможном признании на территории России зарубежных вакцин.

Главная проблема, по словам Пескова, в «ковидной дискриминации», которой не должно быть места в демократическом обществе. Готовность к диалогу при этом - один из главных показателей желания ее решить.

«Признание вакцины в каждой стране осуществляется по определенному алгоритму. Безусловно, мы выступаем против политизации этой области, против того, чтобы там действовали какие-то лоббисты, и против недобросовестной конкуренции», - подчеркнул Песков.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что процесс регистрации вакцины «Спутник V» в Евросоюзе движется в графике. По его словам, инспекции идут, и работа продолжается.