Стало известно о первом уголовном деле по факту покупки фальшивого QR-кода

В Москве впервые возбудили уголовное дело по факту покупки фальшивого QR-кода, допускающего его обладателя к посещению кафе и ресторанов в период пандемии без вакцинации. Об этом сообщил глава управления организации дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов.

«Нами вчера было возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 1 УК РФ ("Мошенничество") по факту приобретения несуществующего QR-кода», - заявил он.

Ранее сообщалось, что вакцинированные и переболевшие COVID-19 москвичи начнут получать SMS с результатами ПЦР-тестов и QR-кодами. Цифровые сертификаты о наличии защиты от инфекции получили миллионы москвичей.