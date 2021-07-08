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Стало известно о первом уголовном деле по факту покупки фальшивого QR-кода

Егор Левин
12:55 08.07.2021
Производство инициировано по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).
Стало известно о первом уголовном деле по факту покупки фальшивого QR-кода
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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В Москве впервые возбудили уголовное дело по факту покупки фальшивого QR-кода, допускающего его обладателя к посещению кафе и ресторанов в период пандемии без вакцинации. Об этом сообщил глава управления организации дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов.

«Нами вчера было возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 1 УК РФ ("Мошенничество") по факту приобретения несуществующего QR-кода», - заявил он.

Ранее сообщалось, что вакцинированные и переболевшие COVID-19 москвичи начнут получать SMS с результатами ПЦР-тестов и QR-кодамиЦифровые сертификаты о наличии защиты от инфекции получили миллионы москвичей.

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