В Москве начнут рассылать СМС с результатами ПЦР-тестов и QR-кодами

Цифровые сертификаты о наличии защиты от COVID-19 получили миллионы жителей и гостей Москвы. Такое заявление сделал столичный мэр Сергей Собянин.

«Заработала и система оформления QR-кодов. Цифровые сертификаты о наличии защиты от инфекции получили миллионы москвичей и гостей города», - написал градоначальник в своем блоге.

Собянин добавил, что для того, чтобы сделать получение QR-кодов максимально простым и необременительным, в ближайшие дни столичные власти начнут рассылку СМС об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код.

«В дальнейшем отработаем технологию рассылки СМС с QR-кодами и после завершения вакцинации», - подчеркнул мэр Москвы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что вакцинация от новой коронавирусной инфекции в Москве набрала хорошие обороты, а общее количество получивших первый укол от COVID-19 превысило 2,7 миллиона человек.