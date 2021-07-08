Эксперт рассказал, как защитить WhatsApp от мошенников

Скачивать приложение WhatsApp следует только из проверенных источников - официальных магазинов App Store или Google Play. Об этом заявил эксперт в области кибербезопасности Джек Мур.

Не рекомендуется также подключаться к неизвестным Wi-Fi сетям на смартфоне без использования VPN, поскольку в этом случае хакеры могут узнать уникальный MAC-адрес телефона и с его помощью получить данные жертвы мошенничества.

Среди важных критериев для защиты данных - подключение двухэтапной аутентификации. Эта процедура позволяет активировать приложение на смартфоне исключительно по шестизначному PIN-коду. После включения этой опции у хакеров возникнут трудности со взломом приложения, поскольку для подтверждения номера жертвы им необходимо будет узнать пароль.

В случае если пользователь социальной сети получил подозрительное сообщение от друга или знакомого, следует позвонить этому человеку и уточнить у него, на самом ли деле он отправлял это сообщение.

Ранее пользователей WhatsApp предупредили о краже аккаунта через друзей. Так, шестизначный код, отправляемый жертве мошенниками, позволяет им получить доступ к аккаунту пользователя.