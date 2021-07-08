Парад ко Дню ВМФ во Владивостоке пройдет в бухте Золотой Рог

Военно-морской парад ко Дню ВМФ во Владивостоке проведут в бухте Золотой Рог, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Решение было принято командующим Тихоокеанским флотом адмиралом Сергеем Авакянцом.

Парадный строй, как и в 2020 году, сформируют вдоль судоходного фарватера бухты, в районе набережной Цесаревича. Проведение мероприятий на водной станции не планируется, уточнили в пресс-службе.

Решение принято из-за ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией в городе, вызванной распространением коронавируса. Местные власти согласовывают детали проведения праздничных мероприятий.

Главный военно-морской парад состоится 25 июля, в День ВМФ, в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В Финском заливе уже прошла первая тренировка.