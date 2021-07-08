Россия, Иран и Турция заявили о неприемлемости незаконного захвата сирийской нефти

Россия, Иран и Турция заявили, что не приемлют незаконный захват и передачу доходов от незаконной продажи нефти, принадлежащей Сирии.

Как говорится в совместном заявлении стран по итогам 16-й международной встречи по Сирии, такая позиция выражается уже не впервые.

«Представители Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики как стран-гарантов астанинского формата вновь выразили неприятие незаконного захвата и передачи доходов от продажи нефти, которые должны принадлежать Сирийской Арабской Республике», - значится в документе.

Ранее Россия и Турция организовали обмен военнопленными в Сирии. В районе населенного пункта Эль-Баб в провинции Алеппо пять военнослужащих САР обменялись на пятерых членов незаконных вооруженных формирований.