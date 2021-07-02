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Россия и Турция организовали обмен военнопленными в Сирии

Тимур Шерзад
16:19 02.07.2021
Пять военнослужащих Сирийской Арабской Республики обменяли на пятерых членов незаконных вооруженных формирований. 
Россия и Турция организовали обмен военнопленными в Сирии
© Фото: Herbert Frank, Wikipedia
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Сегодня в районе сирийского населенного пункта Эль-Баб в провинции Алеппо состоялся обмен пленными. Пять военнослужащих Сирийской Арабской Республики на пятерых членов незаконных вооруженных формирований. 

Обмен организовали Минобороны России и Турции - при участии правительства Сирийской Арабской Республики, в рамках деятельности Рабочей группы по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести в Сирии. Ее создали по итогам встречи по Сирии в Астане в декабре 2017 года. Странами-гарантами выступили Россия, Турция и Иран. 

При обмене военнопленными присутствовали представители Общества Сирийского Арабского Красного Полумесяца, Международного комитета Красного Креста, а также глава офиса спецпосланника ООН Педерсена в городе Дамаске.

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