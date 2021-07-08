Вера Алентова приехала на церемонию прощания с Владимиром Меньшовым

Вдова легендарного актера и режиссера Владимира Меньшова Вера Алентова приехала в Дом кино на церемонию прощания с супругом. Днем ранее она вернулась домой из больницы после лечебного курса.

Церемония прощания проходит в Центральном доме кинематографистов. Вместе с Алентовой в зале присутствуют близкие люди Меньшова и его родственники. Среди приехавших проститься с режиссером также замечен лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. Похоронят Владимира Валентиновича на Новодевичьем кладбище.

Напомним, еще в июне Владимира Меньшова госпитализировали с подтвержденным коронавирусом и диагностированной пневмонией. Врачи сделали все, что могли, но спасти режиссера от последствий болезни не удалось.