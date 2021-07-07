«Я очень боюсь»: жена Мамонова рассказала о его состоянии

Музыкант и актер Петр Мамонов находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Об этом рассказала «Звезде» супруга артиста Ольга Мамонова. Она добавила, что врачи оценивают состояние ее мужа как крайне тяжелое.

«Сегодня состояние рассматривается как крайне тяжелое. Но вчера мне сказали, что сегодня попробуют третье дыхание сделать самостоятельным. И они хотят отпустить его в сознание, чтобы вернуть. Он же в коме искусственной. Не знаю, что у них. Я даже не заказывала разговор с врачом. Я очень боюсь», - сказала Мамонова.

В конце прошлого месяца Петр Мамонов был госпитализирован с коронавирусом. Музыкант на протяжении десяти суток находится в ГКБ№40 в Коммунарке.