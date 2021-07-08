«Было бы неплохо подписать»: Лавров высказался о мирном договоре между Россией и Японией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подписание мирного договора между Россией и Японией было бы хорошим решением. Об этом он сказал, выступая с лекцией на Дальневосточном федеральном университете.

Лавров отметил, что японская сторона постоянно повторяет о желании продуктивно решить вопрос мирного договора, но видит его «исключительно в форме решения так называемой территориальной проблемы», которая, как подчеркнул министр, для России не существует.

«Но мирный договор, конечно, было бы неплохо подписать», - заявил Лавров.

При этом он подчеркнул, что его отсутствие также не мешает странам плодотворно контактировать и взаимодействовать по дипломатическим линиям.

Ранее президент России Владимир Путин оценил перспективы диалога по мирному договору с Японией. Он заявил, что изменения, внесенные в Конституцию РФ, не означают, что диалог с Японией по мирному договору должен прекратиться.