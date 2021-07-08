Мощный шторм обрушился на Красноярский край

На смену аномальной жаре в Красноярский край пришли ливни и грозы. Ураганный ветер с дождем и градом застал отдыхающих местного пляжа врасплох. Людям пришлось спешно покидать территорию и прятаться под крыши.

Через некоторое время центр города затопило: дороги залило водой, что спровоцировало транспортный коллапс, потому что автобусы глохли на полпути.

В Октябрьском районе Красноярска ливень разрушил ограждения на парковке возле жилого дома, в результате повреждения получили несколько автомобилей. Власти города сейчас подсчитывают ущерб от удара стихии.

Аналогичная задача стоит сейчас перед властями Махачкалы, где накануне напора мощных ливней не выдержала городская инфраструктура. В городе потоком воды смыло местного жителя, который попытался добраться до маршрутки.