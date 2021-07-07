В Дагестане потоки воды на дорогах смывают людей: видео

Мощное наводнение обрушилось на Дагестан. Жители Махачкалы сняли на видео происходящее в городе.

На кадрах видно, как человека смыло потоком воды при попытке добраться до маршрутки. Человек пытается встать, но вода не позволяет ему это сделать и сносит вниз по течению. Вдогонку за пострадавшим бежит другой пассажир маршрутки, но догнать пострадавшего не успевает.

Ранее сильное наводнение обрушилось на города Краснодарского края. На месте работают сотрудники МЧС. Известно о шести погибших.