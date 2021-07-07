В Дагестане потоки воды на дорогах смывают людей: видео
Жители Махачкалы сняли на видео наводнение, которое буквально сбивает с ног людей на улице.
© Видео: instagram, my__makhachkala © Фото: instagram, my__makhachkala
Мощное наводнение обрушилось на Дагестан. Жители Махачкалы сняли на видео происходящее в городе.
На кадрах видно, как человека смыло потоком воды при попытке добраться до маршрутки. Человек пытается встать, но вода не позволяет ему это сделать и сносит вниз по течению. Вдогонку за пострадавшим бежит другой пассажир маршрутки, но догнать пострадавшего не успевает.
Ранее сильное наводнение обрушилось на города Краснодарского края. На месте работают сотрудники МЧС. Известно о шести погибших.