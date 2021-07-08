Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Швеции обнаружили тысячелетнее кладбище викингов

Светлана Иванова
10:50 08.07.2021
Особенности захоронения указывают на то, что люди перед смертью приняли христианство.
В Швеции обнаружили тысячелетнее кладбище викингов
© Фото: Uppdrag arkeologi
Читайте нас на:

В Швеции найдены семь гробниц викингов. Предположительно, захоронение датируется десятым веком нашей эры. Открытие было сделано археологами во время обследования территории города Сигтуна. Об этом сообщает Daily Mail.

По мнению ученых, викинги, чьи останки были обнаружены в гробницах, перед смертью приняли христианство. Речь идет о четверых взрослых и четверых детях. Шесть могил являлись одиночными, в седьмой - похоронены двое младенцев, которые, вероятно, были близнецами, появившимися на свет преждевременно.

Все обнаруженные останки лежали на спине в положении восток-запад, что вступает в противоречие с традиционными способами захоронения у викингов, которые кремировали усопших. Ориентация тел умерших с востока на запад указывает на то, что люди перед смертью приняли христианство, указали археологи.

В гробницах найдены предметы, характерные для дохристианского погребального обряда: монеты, гребень, горшок. Некоторые останки были помещены в деревянные гробы, от которых сохранились лишь гвозди.

Скелеты хорошо сохранились. Их планируется передать на проведение анализа костей, который поможет ответить на вопросы, какой образ жизни вели древние викинги.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:41 В стране и мире
Татьяна Догилева госпитализирована с пневмонией
09:01 В стране и мире
Видео
В Новосибирске кроссовер протаранил остановку с людьми
08:03 В стране и мире
Транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma направился в Черное море
06:27 В стране и мире
Лавров: в случае нападения на Таджикистан с афганской границы ОДКБ немедленно обсудит это
06:41 В стране и мире
Самолет Благовещенск - Москва задержали из-за сообщения о минировании
Популярное
Видео
В Новосибирске кроссовер протаранил остановку с людьми
В Гаити ликвидировали 4 наемников, убивших президента
Видео
Захватчика банка в Тюмени задержали
Минобороны: возможности С-500 уникальны, аналогов просто не существует
Видео
В Приморье фотоловушка сняла мать-тигрицу с двумя тигрятами
«Протыкает кожу и проникает в кровь»: врач рассказал, чем опасно купание в диких водоемах
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.