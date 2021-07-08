В Швеции обнаружили тысячелетнее кладбище викингов

В Швеции найдены семь гробниц викингов. Предположительно, захоронение датируется десятым веком нашей эры. Открытие было сделано археологами во время обследования территории города Сигтуна. Об этом сообщает Daily Mail.

По мнению ученых, викинги, чьи останки были обнаружены в гробницах, перед смертью приняли христианство. Речь идет о четверых взрослых и четверых детях. Шесть могил являлись одиночными, в седьмой - похоронены двое младенцев, которые, вероятно, были близнецами, появившимися на свет преждевременно.

Все обнаруженные останки лежали на спине в положении восток-запад, что вступает в противоречие с традиционными способами захоронения у викингов, которые кремировали усопших. Ориентация тел умерших с востока на запад указывает на то, что люди перед смертью приняли христианство, указали археологи.

В гробницах найдены предметы, характерные для дохристианского погребального обряда: монеты, гребень, горшок. Некоторые останки были помещены в деревянные гробы, от которых сохранились лишь гвозди.

Скелеты хорошо сохранились. Их планируется передать на проведение анализа костей, который поможет ответить на вопросы, какой образ жизни вели древние викинги.