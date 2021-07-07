Сборная Италии одолела команду Испании в серии пенальти и стала первым финалистом Евро-2020

В матче первого полуфинала Евро-2020 между командами Италии и Испании победу одержали итальянские футболисты.

Основное время поединка закончилось вничью - 1:1. За итальянцев забивал Федерико Кьеза, за испанцев голом отличился Альваро Мората. Две дополнительные 15-минутки обошлись без забитых мячей. Сильнее в последовавшей за ними серии пенальти оказалась сборная Италии, которая по итогам встречи вышла в финал турнира.

Соперник итальянцев определится в матче между командами Англии и Дании.