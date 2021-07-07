Лавров: обстановка в Афганистане стремительно ухудшается

Обстановка в Афганистане имеет тенденцию к стремительному ухудшению. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что президент России Владимир Путин контактирует с лидерами Центральной Азии из-за эскалации в Афганистане - на днях были проведены телефонные разговоры с лидерами Таджикистана и Узбекистана.

«‎Мы пристально следим за происходящим в Афганистане, где обстановка имеет тенденцию к стремительному ухудшению, в том числе в контексте поспешного вывода американских и других натовских войск", - заявил Лавров.

Ранее в Кремле заявили, что вопрос о введении войск РФ в Афганистан не обсуждается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. напомнил, что после выхода американцев и их союзников из Афганистана развитие обстановки в этой стране «является предметом повышенной обеспокоенности».