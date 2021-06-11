Диетолог предупредила об опасности пакетированных соков

В пакетированных соках содержится большое количество сахара. Их следует употреблять с осторожность. Об этом «Звезде»‎ рассказала спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

«Хорошо утоляет жажду в жару только вода. Причем теплая вода. Если мы будем пить слишком горячую или слишком холодную, она намного меньше утоляет жажду. А именно теплая вода..а если вы еще добавите в нее лимон, она намного лучше утолит жажду. Можно еще добавить мяту или огурец. Очень хорошо помогает организму, особенно в жаркие периоды», - отметила эксперт.

В случае, если у человека наблюдается повышенная кислотность желудка, не следует пить сок натощак. Если же человек следит за своим весом, следует смотреть калорийность.

«Например, можно съесть один апельсин. В нем там определенное количество сахара, хоть и натурального, но все равно оно в нем есть. А когда мы выпиваем стакан сока, там уже содержится 3 или 4 апельсина - это уже больше нагрузка. И уровень глюкозы в организме повышается. Если организм не тратит эту энергию, которая выделяется в процессе усвоения глюкозы, лишнее все откладывается в жир. Поэтому с соками стоит быть аккуратнее», - предупредила Писарева.

Резюмируя, нутрициолог обратила внимание на то, что при желании пить свежевыжатые соки их можно разводить водой. К примеру, брать апельсиновый сок и добавить одну треть воды.