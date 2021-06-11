Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Диетолог предупредила об опасности пакетированных соков

Алена Миронова
07:36 11.06.2021
Спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, после следует с осторожностью употреблять пакетированные соки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: imagebroker.net, Globallookpress
Читайте нас на:

В пакетированных соках содержится большое количество сахара. Их следует употреблять с осторожность. Об этом «Звезде»‎ рассказала спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

«Хорошо утоляет жажду в жару только вода. Причем теплая вода. Если мы будем пить слишком горячую или слишком холодную, она намного меньше утоляет жажду. А именно теплая вода..а если вы еще добавите в нее лимон, она намного лучше утолит жажду. Можно еще добавить мяту или огурец. Очень хорошо помогает организму, особенно в жаркие периоды», - отметила эксперт.

В случае, если у человека наблюдается повышенная кислотность желудка, не следует пить сок натощак. Если же человек следит за своим весом, следует смотреть калорийность.

«Например, можно съесть один апельсин. В нем там определенное количество сахара, хоть и натурального, но все равно оно в нем есть. А когда мы выпиваем стакан сока, там уже содержится 3 или 4 апельсина - это уже больше нагрузка. И уровень глюкозы в организме повышается. Если организм не тратит эту энергию, которая выделяется в процессе усвоения глюкозы, лишнее все откладывается в жир. Поэтому с соками стоит быть аккуратнее», - предупредила Писарева.

Резюмируя, нутрициолог обратила внимание на то, что при желании пить свежевыжатые соки их можно разводить водой. К примеру, брать апельсиновый сок и добавить одну треть воды.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:55 В стране и мире
Видео
В Южно-Сахалинске полыхает крыша многоэтажного дома
06:26 В стране и мире
Эксперт рассказал, как увеличить доход после выхода на пенсию
05:00 В стране и мире
Видео
Ростки мира: российско-сирийский зеленый парк открыли на месте страшных пожаров в провинции Тартус
03:14 В стране и мире
«Передай ему наилучшие пожелания»: Трамп обратился к Байдену перед встречей с Путиным
02:14 В стране и мире
Видео
Последствия жесткого столкновения мотоциклистов в Петербурге попали на видео
Популярное
Саммит Путина и Байдена в Женеве пройдет 16 июня на вилле «Ла-гранж»
Видео
В Сети появились кадры с места расстрела судебных приставов в Адлере
Видео
«Зритель все чувствует»: вернувшаяся в финал «Новой звезды - 2021» конкурсантка из Магаданской области поделилась эмоциями от итогов смс-голосования
Видео
Появились видеокадры задержания в Санкт-Петербурге видеоблогера Юрия Хованского
Видео
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после пожара в рязанской больнице
Видео
Макрона ударили по лицу во время визита в регион Дром
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.