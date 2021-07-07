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84 тонны воды: кадры тушения самолетами Минобороны РФ степных пожаров под Оренбургом

Валентина Пескова
03:18 07.07.2021
Два самолета Ил-76 главного военного оборонного ведомства России совершили уже третий полет над районом природного возгорания.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Самолеты Минобороны Ил-76, задействованные в тушении степного пожара в Оренбургской области, за третий вылет над районом природного возгорания сбросили на землю 84 тонны воды.

На кадрах, предоставленных военным ведомством, показано, как два Ил-76 пролетают над гористой местностью в районе городского округа Медногорск, заливая очаги возгорания с воздуха.

Всего за одни сутки на очаги пожара в заданном районе экипажами ВТА было сброшено более 250 тонн воды.

Самолеты военно-транспортной авиации (ВТА) направлены в Оренбургскую область для оказания помощи в тушении пожаров по решению главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Они оборудованы выливными авиационными приборами (ВАП-2) емкостью 42 тонны. Все летчики, которые управляют машинами, имеют соответствующую подготовку для выполнения подобных задач.

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